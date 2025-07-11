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Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına yarın çıkacak

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

AA AA
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Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına yarın çıkacak

Yeni sezon hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren sarı-kırmızılı ekip, ilk sınavını Ümraniyespor karşısında verecek.

Galatasaray'da uzun bir sakatlıktan çıkan ve riske edilmeyecek Mauro Icardi'nin yanı sıra özel izinli olduğu için henüz kampa katılmayan Alvaro Morata, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Leroy Sane forma giymeyecek.

HAZIRLIK SÜRECİNDE İLK RAKİP ÜMRANİYESPOR

Teknik direktör Okan Buruk'un Ümraniyespor karşısında geçen sezon çok süre alan ve milli takımlara giden futbolculara forma vermesi beklenmiyor.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak.

Müsabaka, S Sport Plus'tan yayımlanacak.

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