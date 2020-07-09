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    Galatasaray: Yeni yabancı kuralına karşıyız

    Galatasaray yönetimi, yeni yabancı sınırının düzeltilmesi için girişimde bulunacaklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 16:50
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    Galatasaray: Yeni yabancı kuralına karşıyız

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yeni yabancı kuralı kararına ilk tepki Galatasaray'dan geldi.

    Resmi internet sitesinden bir açıklama yapan sarı-kırmızılı kulüp, sınırın düzeltilmesi için girişimde bulunacaklarını duyurdu.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "TÜRK FUTBOLUNA HİÇBİR YARAR SAĞLAMAZ"

    "Galatasaray Spor Kulübü olarak, her tür platformda ve her kademede sözlü ve resmi yazı ile yabancı sınırlamasına karşı olduğumuzu ısrarla belirtmiştik. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmak üzere yabancı sınırlaması ile ilgili kararı yürürlüğe koymuştur. Yabancı sınırlamasıyla ilişkin bu karar geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi kulüplerimizin uluslararası alandaki rekabetini de olumsuz yönde etkileyecektir. Söz konusu kararın düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

    Galatasaray: Yeni yabancı kuralına karşıyız #1

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