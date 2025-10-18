Abone ol: Google News

Galatasaray yenilmezlik serisini 17’ye yükseltti

Galatasaray, Başakşehir maçıyla Süper Lig’deki yenilmezliğini 17’ye çıkardı.

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 22:19
  • Galatasaray, Süper Lig'de Başakşehir'i 2-1 yenerek yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.
  • Bu süreçte Galatasaray, 16 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
  • Gelecek hafta Göztepe ile karşılaşacak.

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray konuk olduğu Başakşehir’i 2-1’lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligdeki yenilmezliğini sürdürdü.

Süper Lig’de son olarak geçtiğimiz sezon Dolmabahçe’de Beşiktaş’a mağlup olan Galatasaray, daha sonraki karşılaşmalarda yenilmedi.

17 MAÇTA 16 GALİBİYET

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 17 lig maçının 16’sını kazanırken, 1’inde de berabere kaldı.

Galatasaray, Süper Lig’de gelecek hafta evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

