Galatasaray yenilmezlik serisini 17’ye yükseltti

- Galatasaray, Süper Lig'de Başakşehir'i 2-1 yenerek yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.
- Bu süreçte Galatasaray, 16 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
- Gelecek hafta Göztepe ile karşılaşacak.
Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray konuk olduğu Başakşehir’i 2-1’lik skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligdeki yenilmezliğini sürdürdü.
Süper Lig’de son olarak geçtiğimiz sezon Dolmabahçe’de Beşiktaş’a mağlup olan Galatasaray, daha sonraki karşılaşmalarda yenilmedi.
17 MAÇTA 16 GALİBİYET
Sarı-kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 17 lig maçının 16’sını kazanırken, 1’inde de berabere kaldı.
Galatasaray, Süper Lig’de gelecek hafta evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek.