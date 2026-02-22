Galatasaray zirve yarışında "yara" aldı!

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak zirve mücadelesinde "yara" aldı.

Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı.

Orta saha mücadelesi şeklindeki ilk devre, golsüz eşitlikle tamamlandı.

KAZANAN KONYASPOR

Mücadelenin ikinci yarısında top genellikle Galatasaray'da kalsa da golleri bulan taraf Konyaspor oldu.

Yeşil-beyazlı ekip, 75. dakikada Adil Demirbağ, 81. dakikada ise Blaz Kramer'in attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray, bu sezonki ikinci yenilgisini yaşayarak 55 puanda kaldı.

Ligdeki 12 maçlık kazanamama serisini sonlandıran Konya temsilcisi ise 5. galibiyetini alarak 23 puana ulaştı.

LİGDE 10 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ

Galatasaray, Süper Lig'de 10 maç sonra mağlup oldu.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybederek yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki 10 müsabakada 8 kez kazandı. Galatasaray, bu süreçte 2 de beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu dönemde Gençlerbirliği, Samsunspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Rizespor ve Eyüpspor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Konyaspor'a 2-0 kaybederek ligdeki 10 maçlık yenilmezlik serisini sürdüremeyen sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki ikinci mağlubiyetini aldı.

BURUK, MESLEKTAŞI PALUT'A İLK KEZ KAYBETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'u çalıştıran meslektaşı İlhan Palut karşısında ilk mağlubiyetini yaşadı.

Buruk, bu müsabakaya kadar Başakşehir'in başında 2, Galatasaray ile 7. kez İlhan Palut'un çalıştırdığı Göztepe, Konyaspor ve Rizespor'a rakip oldu.

Tecrübeli teknik adam, Başakşehir ile Palut'un Göztepe'sine karşı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı.

Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında ise İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor'a 2. kez rakip olurken Rizespor ile 5 kez karşılaştı.

Bu maça kadar İlhan Palut'a karşı yenilgi görmeyen Okan Buruk, rakip teknik adam karşısında ilk kez kaybetti.

GALATASARAY, KONYA TEMSİLCİSİNE 5 MAÇ SONRA YENİLDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor'a 5 maçın ardından mağlup oldu.

Yeşil-beyazlılara karşı son puan kaybını 2022-23 sezonunun ikinci yarısında deplasmanda 2-1'lik skorla yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 5 maçı da kazandı.

KONYA'DAKİ SON 6 MAÇIN 4'ÜNÜ EV SAHİBİ EKİP KAZANDI

Konyaspor, Galatasaray ile sahasında yaptığı son 6 maçın 4'ünü kazandı.

Sarı-kırmızılıları konuk ettiği 2020-21, 2021-22 ve 2022-23 sezonlarındaki maçları kazanan Konya temsilcisi, sonraki 2 sezonda rakibine mağlup oldu.

Galatasaray'a karşı tüm galibiyetlerini (6) iç sahada yaşayan yeşil-beyazlılar, bunlardan 4'ünü son 6 sezonda elde etti.

GALATASARAY, OKAN BURUK YÖNETİMİNDE 2. KEZ 2 FARKLI YENİLDİ

Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk'un göreve başladığı 2022'den bu yana ilk kez bir Süper Lig maçını 2 farklı kaybetti.

Galatasaray, Konyaspor mücadelesiyle Buruk yönetimindeki 132. Süper Lig maçına çıktı.

Söz konusu karşılaşmalarda 9. yenilgisini yaşayan sarı-kırmızılılar, ikinci kez 2 farklı mağlup oldu.

Galatasaray daha önce 2 farklı mağlubiyetini Buruk idaresinde 2022-23 sezonunun 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a karşı 3-1'lik skorla yaşadı.