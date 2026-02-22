Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun belirleneceği maçı açıkladı

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 0-0 berabere tamamladığı müsabakadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Konyaspor'a kaybettiği mücadeleyi Sports Digitale YouTube kanalında yorumladı.

"OSIMHEN YOKSA GALATASARAY YOK"

Victor Osimhen'in eksikliğinden bahseden Dilmen, şunları dedi:

Osimhen'li Galatasaray ile Osimhen'siz Galatasaray arasında büyük fark var. Galatasaray'ın kaybettiği puanların hemen hemen hepsinde Osimhen yok. Gaziantep beraberliğinde yok, Süper Kupa'da yok, Konya'da yok, Frankfurt'ta yok, Union SG maçında yok...

"AYARLAR BOZULUYOR"

Dilmen, sözlerine şöyle devam etti:

Omurgadaki Torreira ve Sanchez de olmayınca ayarlar bozuluyor. Sanchez'i oynatmadığı Kasımpaşa maçında Torreira da oynamamıştı ve maç 3-3 bitmişti.

"HİÇ BURUN BURUNA OLMAMIŞLARDI"

Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

Futbolda dün yok. Bugün ve bugünden sonra var. Konyaspor maçından sonra Galatasaray hangi mentalite de olacak? Okan Buruk döneminde ligin 23. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe hiç burun buruna olmadı. Pazartesi günü ilk kez puan puana olabilirler.

"RAMS PARK'TA KAZANAN ŞAMPİYON OLACAK"

Dilmen, şampiyonluğu belirleyecek maçı açıkladı ve şu sözleri sarf etti:

Rams Park'ta iki alternatifin yaradığı takım şampiyon olur. Şimdiki şartları ve havayı gördüğümüz zaman orada kazanan şampiyon olacak. Galatasaray o zamana kadar daha sert maçlar oynayacak. Oyundan çok oyuncuların hallerine bakacağız.