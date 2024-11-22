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Galatasaray'a Bodrum'da coşkulu karşılama

Galatasaray'a Bodrum'da coşkulu karşılama Süper Lig'in 13. haftasında yarın Bodrum FK ile mücadele edecek olan Galatasaray, Muğla'nın Bodrum ilçesinde coşkuyla karşılandı.