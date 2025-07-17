Galatasaray'a geri dönecek mi? Erden Timur'dan açıklama

Galatasaray'ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, CNBC-e'ye konuk oldu.

Timur, Galatasaray ile ilgili gelen sorunun ardından yakın zamanda yönetimde yer almak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

"DAHA İLERİDE BELKİ OLABİLİR AMA ŞU AN İÇİN DEĞİL"

Erden Timur, "Futbol tarafında da aktif tarafınızı gördük. Orada da önemli çalışmalar yaptınız. Önümüzdeki süreçte yönetim kademelerinde olur musunuz?" sorusunun ardından, şu yanıtı verdi:

Yakın zaman için hiç yok. Önümüzdeki 3-4 sene için söyleyebilirim. Çünkü öteki zaman da insan bilemez. Kısa vadeli hayallerde bile ne olacağını bilemiyoruz. Galatasaray'la ilgilenirken çok mutluyum. Herkesin tutkusunu yaşaması çok güzel bir şey ama oğlumla aram yeni yeni normalleşiyor. Büyürken yoktum. 3 yaz boyunca 1 gün gitmişim. Çocuklarım hiçbir zaman görmemişler beni. Şu anda Galatasaray zaten iyi, böyle gidecek de inşallah. Daha ileride belki olabilir ama şu an için değil.

2 SENE GÖREV ALDI

11 Haziran 2022 ile 4 Haziran 2024 tarihlerinde Galatasaray'da görev alan 43 yaşındaki Timur, o dönemde gerçekleştirdiği yönetim ve yaptığı transferler ile sarı-kırmızılı taraftarların büyük takdirini kazanmıştı.