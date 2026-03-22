Galatasaray'a Noa Lang'dan iyi haber geldi

Galatasaray, 1-0'lık avantajla konuk olduğu İngiltere temsilcisi Liverpool'a 4-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Galatasaray'ın hücum oyuncusu Noa Lang'ın reklam panosuna sıkışan parmağında kesik oluştu.

PARMAĞI SIKIŞTI

Mücadelenin 76. dakikasında sol kanatta Lang'ın kontrol edemediği top, oyun alanı dışına çıktı.

Bu sırada dengesini kaybeden Hollandalı futbolcunun parmağı, reklam panosuna sıkıştı.

Parmağında kesik oluşan Noa Lang, yaklaşık 5 dakikalık tedavinin ardından sedyeyle sahayı terk etti.

Noa Lang'ın yerine 80. dakikada oyuna Mauro Icardi girdi.

SON DURUMU BELLİ OLDU

Galatasaray'a sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcusu Noa Lang'dan iyi haber geldi.

Sakatlığı sonrası ameliyat olan Lang'ın parmağı dikildi ve durumu iyiye gidiyor.

TRABZONSPOR MAÇINDA SAHADA

HT Spor'da yer alan habere göre, Noa Lang'ın 4 Nisan Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçında oynama ihtimali çok yüksek olarak görülüyor.

26 yaşındaki futbolcunun parmağı tam kopmadığı için hızlı bir iyileşme süreci bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a transferinden sonra 11 maça çıkan Noa Lang, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.