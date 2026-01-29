Galatasaray'a UEFA'dan dev gelir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Manchester City deplasmanıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını tamamladı ve play-off bileti aldı.

Lig aşamasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Galatasaray'ın UEFA'dan elde ettiği gelir de belli oldu.

TOPLAM GELİR 34 MİLYON EUROYA YAKLAŞTI

Buna göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle sadece maç sonuçlarından 7 milyon euroluk para ödülünün sahibi oldu.

Öte yandan Galatasaray, play-off bileti alarak 1 milyon euroluk ödülü da kasasına koydu.

Şampiyonlar Ligi'nden ayakbastı parası olarak 25 milyon 991 bin euro alan Galatasaray'ın toplam geliri 33 milyon 991 bin euroyu gördü.

PLAY-OFF'U GEÇERSE 11 MİLYON EURO DAHA...

Galatasaray, play-off turunu geçip adını son 16'ya yazdırması halinde ise 11 milyon euro gibi astronomik bir rakamı daha kasasına koyacak.

Sarı-kırmızılılar, play-off turunda Atletico Madrid ya da Juventus ile karşı karşıya gelecek.

30 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası Galatasaray'ın rakibi belli olacak.