Galatasaray'a UEFA'dan dev gelir

Galatasaray, Manchester City deplasmanıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını tamamladı ve play-off bileti aldı.
Lig aşamasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Galatasaray'ın UEFA'dan elde ettiği gelir de belli oldu.
TOPLAM GELİR 34 MİLYON EUROYA YAKLAŞTI
Buna göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle sadece maç sonuçlarından 7 milyon euroluk para ödülünün sahibi oldu.
Öte yandan Galatasaray, play-off bileti alarak 1 milyon euroluk ödülü da kasasına koydu.
Şampiyonlar Ligi'nden ayakbastı parası olarak 25 milyon 991 bin euro alan Galatasaray'ın toplam geliri 33 milyon 991 bin euroyu gördü.
PLAY-OFF'U GEÇERSE 11 MİLYON EURO DAHA...
Galatasaray, play-off turunu geçip adını son 16'ya yazdırması halinde ise 11 milyon euro gibi astronomik bir rakamı daha kasasına koyacak.
Sarı-kırmızılılar, play-off turunda Atletico Madrid ya da Juventus ile karşı karşıya gelecek.
30 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası Galatasaray'ın rakibi belli olacak.