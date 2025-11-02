Abone ol: Google News

Galatasaray'a Ünye Kadın SK karşısında tek gol yetti

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ünye Kadın SK'yi 1-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 17:11
  • Galatasaray, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Ünye Kadın SK'yi 1-0 yendi.
  • Maçta tek golü Galatasaray'dan Valentina Giacinti 72. dakikada attı.
  • Ünye Şehir Stadı'ndaki maç, Galatasaray'ın galibiyetiyle sona erdi.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasının heyecanı yaşanıyor.

Ünye Kadın SK, Ünye Şehir Stadı'nda Galatasaray'ı konuk etti. Maç, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

GALİBİYET GOLÜ GIACINTI'DEN

Müsabakada Galatasaray'ın golünü, 72. dakikada Valentina Giacinti attı.

