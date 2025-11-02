Galatasaray'a Ünye Kadın SK karşısında tek gol yetti

- Galatasaray, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Ünye Kadın SK'yi 1-0 yendi.
- Maçta tek golü Galatasaray'dan Valentina Giacinti 72. dakikada attı.
- Ünye Şehir Stadı'ndaki maç, Galatasaray'ın galibiyetiyle sona erdi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasının heyecanı yaşanıyor.
Ünye Kadın SK, Ünye Şehir Stadı'nda Galatasaray'ı konuk etti. Maç, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
GALİBİYET GOLÜ GIACINTI'DEN
Müsabakada Galatasaray'ın golünü, 72. dakikada Valentina Giacinti attı.