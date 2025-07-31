Galatasaray’a Victor Osimhen’den dev gelir

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşırken, bu dev hamle yalnızca sportif anlamda değil, ekonomik açıdan da büyük ses getirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı yıldızdan saha dışı gelir anlamında rekor beklenti içinde.

Galatasaray yönetimi, Osimhen’e yaptığı yatırımın finansal karşılığını almak adına yaklaşık bir aydır özel çalışmalar yürütüyor.

900 MİLYON TL GELİR HEDEFLENİYOR

Edinilen bilgilere göre, sadece GS Store üzerinden 20 milyon euro’luk (900 milyon TL) bir gelir hedefleniyor.

Süper yıldız için özel olarak hazırlanan 100 bin adet forma, normal satış fiyatının iki katı olan 9 bin TL etiketiyle mağazalara sunulacak.

Taraftarların Osimhen’e gösterdiği büyük ilgi, forma satışlarının kısa sürede rekor kıracağı yönünde beklenti oluşturdu.

BEKLEYİŞ SONA ERDİ

Yaklaşık iki aydır süren Osimhen bekleyişi dün gece resmen sona erdi. Galatasaray, Napoli ile uzun süren pazarlıklar sonrası 26 yaşındaki golcüyü kadrosuna kattı. Transfer operasyonunu Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu bizzat yürüttü.

Bu hafta başında Almanya’ya geçen Osimhen, dün akşam saatlerinde “Transferin tamamlandı, seni almaya geliyoruz” mesajını aldıktan hemen sonra sosyal medya hesabından Galatasaray temalı paylaşımıyla transferi adeta duyurdu.

COŞKULU KARŞILAMA

Saat 22.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inen Osimhen’i binlerce taraftar karşıladı. Meşaleler, tezahüratlar ve marşlar eşliğinde coşkulu bir karşılama yapılırken, Nijeryalı yıldız da taraftarlara üçlü çektirerek ilgiye karşılık verdi.

Basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Osimhen, “Her zaman sadece Galatasaray’ı düşündüm. Yeniden buradayım. Tarih yazmaya devam edeceğiz.” dedi.

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARI

2024/2025 sezonunda Galatasaray formasıyla ligde 30 maça çıkan Victor Osimhen, 26 gol, 5 asist ile dikkat çeken bir performans sergilemiş.

Süper Lig’in gol kralı olmuş ve Galatasaray’a şampiyonluğu getiren en kilit isim olarak öne çıkmıştı.

SAĞLIK KONTROLÜ VE İMZA SÜRECİ

Coşkulu karşılamanın ardından konaklayacağı otele geçen Osimhen’in, bugün sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Galatasaray, yıldız oyuncuyu Lazio ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde taraftara tanıtmayı planlıyor.