Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray, kaleci ve stoper transferine odaklanırken ayrılacak oyunculara da yöneldi. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Carlos Cuesta, Victor Nelsson ve Derrick Köhn'ün bonservisleriyle satılması planlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 18.08.2025 13:19
Kaleci ve stoper transferine öncelik veren Galatasaray’da ayrılık haftasına girildi. 

Bu kapsamda sarı-kırmızılılarda kadro yapılanması kapsamında üç futbolcuyla yollar ayrılıyor...

Sarı-kırmızılılarda savunma oyuncusu Carlos Cuesta, Spartak Moskova ile Vasco da Gama’dan gelen teklifleri değerlendirme aşamasında.

ÜÇÜ DE GİDİYOR 

Takımın bir diğer stoperi Victor Nelsson ise Serie A ekibi Verona’ya kiralık olarak gönderilecek.

Öte yandan sol bek Derrick Köhn için Bundesliga’dan yoğun ilgi var.

KISA SÜRE İÇİNDE NETLİK KAZANACAK 

Werder Bremen ve Union Berlin’in devrede olduğu transferde, Galatasaray Union Berlin’in teklifini kabul etti.

Alman ekibiyle imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

