Galatasaray'da Ajax maçı hazırlıkları başladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynayacağı maça hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 17:47
  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynayacağı maça hazırlanıyor.
  • Okan Buruk yönetimindeki takım, antrenmana dinamik ısınmayla başladı ve 8'e 2 pas çalışması yaptı.
  • Galatasaray, çift kale maçla tamamladığı antrenmanına yarın devam edecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman koşu çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

