Galatasaray'da ameliyat kararı: Yunus Akgün...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Yunus Akgün'ün son durumu belli oldu.

Kasık fıtığı tespit edilen ve Ajax deplasmanına götürülmeyen genç futbolcu için ameliyat kararı alındı.

Yunus'un, çok şiddetli ağrı şikayeti nedeniyle operasyon geçirmesine karar verildi.

AMELİYAT OLACAK

6-8 hafta sahalardan uzak kalması beklenen milli oyuncunun rehabilitasyon süreci, ameliyatın ardından başlayacak.

Öte yandan Galatasaray ve oyuncu cephesi ilk etapta ameliyatsız devam etmeyi planlıyordu ancak artan ağrılar nedeniyle bu plan değişti.

EN AZ 6 HAFTA YOK

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını kapatması beklenen Yunus Akgün'ün, Fenerbahçe derbisi de dahil en az 6-7 maçta daha takımını yalnız bırakması olası.

Yunus Akgün'ün kaçırması muhtemel maçlar:

Kocaelispor

Gençlerbirliği

Union Saint-Gilloise

Fenerbahçe

Samsunspor

Monaco