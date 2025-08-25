Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi

Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Barış Alper Yılmaz krizi patlak vermişti.

Sarı-kırmızılıların genç oyuncusu, Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM'dan aldığı teklif karşısında kulübünden ayrılmak için izin istemişti.

Ancak Galatasaray yönetimi, oyuncuyu göndermek istemediklerini bildirdi.

Galatasaray yönetimiyle kriz yaşayan Barış Alper Yılmaz'la ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ANTRENMANA ÇIKTI

Bir süredir Galatasaray'la idmanlara çıkmayan ve Kayserispor maçında kadroya alınmayan Barış Alper Yılmaz, bu kararından döndü.

Yılmaz, Kayseri dönüşü bugün (pazartesi) rejenerasyon çalışması için Kemerburgaz'da toplanan sarı-kırmızılı takıma katıldı ve antrenmana çıktı.

Galatasaray Yönetimi, milli futbolcu ile bu hafta yeniden görüşecek.

KAYSERİSPOR'A KARŞI OYNAMADI

Milli futbolcu, Kayserispor ile oynanan maçta kafileye dahil edilmemiş ve maçta forma giymemişti.

Öte yandan Kayserispor maçının ardından Barış Alper Yılmaz’a dair konuşan teknik direktör Okan Buruk da oyuncunun hata yaptığını ve camianın sahip çıkması gerektiğini dile getirmişti.