Galatasaray'da Bodo/Glimt maçı hazırlıkları devam etti

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Bodo/Glimt ile oynayacağı Devler Ligi maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 15:52
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında 22 Ekim Çarşamba günü Norveç'in Bodo/Glimt ekibini konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma ve hücum çalışmalarıyla sona erdi.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

