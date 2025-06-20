Galatasaray'da Carlos Cuesta kararı

Galatasaray, ara transfer döneminde Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Carlos Cuesta için yeni bir karar aldı.

'KENDİNE KULÜP BUL'

Sarı-kırmızılı yönetimin, 26 yaşındaki Kolombiyalı stoperin menajeriyle iletişime geçerek futbolcuya kulüp bulunmasını istediği öğrenildi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Kadro planlamasında düşünülmeyen Cuesta ile yolların ayrılması gündeme gelirken yönetim, bu süreçte mali açıdan zarar etme ihtimalini de göze aldı.

KATKI SAĞLAYAMADI

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 9 maça çıkıp 1401 dakika süre alan Cuesta, gol veya asist katkısı sağlayamadı.