Galatasaray'da dönem bütçesi kabul gördü

Galatasaray Kulübü'nün 2026-2027 dönemi bütçe tasarısı kabul edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan bütçe toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Haziran 2026-Mayıs 2027 dönemi için yapılan bütçe, üyelerin oylamasına sunuldu. Bütçe, oy çokluğuyla kabul edildi.

1.9 MİLYAR LİRA ZARAR ÖNGÖRÜLÜYOR

2026-2027 dönemi bütçesinde 4 milyar 165 milyon liralık gelir, 3 milyar 803 milyon liralık gider olması ve 362 milyon liralık kar bekleniyor.

Faiz giderleri ve kur farkları ile diğer kalemlerin eklenmesiyle 6 milyar 978 milyon lira gelir, 8 milyar 884 milyon liralık giderle 1 milyar 905 milyon liralık zarar öngörülüyor.