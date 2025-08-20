Galatasaray'da Ederson ve Akanji mesaisi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir süredir Manchester City'nin kalecisi Ederson gündemdeydi.

Ancak 31 yaşındaki Brezilyalı eldivenle el sıkışan Cimbom, İngiliz devinin 25 milyon euroluk bonservis talebi nedeniyle sarsıldı.

Ederson için 10 milyon euroluk bir teklif hazırlayan Galatasaray'da, City'nin istediği rakamla arada çok fark olması sıkıntı yarattı.

CİTY EDERSON İÇİN 25 MİLYON EURO İSTEDİ

City'nin istediği rakamı düşürme çalışan sarı-kırmızılılarda bu kez de savunmaya da sürpriz bir takviye gelişmesi yaşandı.

Galatasaray, savunma hattına takviye için gündemine aldığı Manuel Akanji transferinde önemli bir adım attı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, görüşmeleri ilerletmek amacıyla İngiltere'ye temsilci gönderdi.

Galatasaraylı yetkililer, Manchester City Sportif Direktörü Hugo Viana ile Akanji transferi için masaya oturdu.

SIRADAKİ HEDEF AKANJİ

İsviçreli futbolcunun 2 sene daha kontratı bulunurken bonservisinin 25 milyon euro seviyesinde olduğu aktarıldı.

Manuel Akanji’nin de senelik 7-8 milyon euroya yakın bir para talep ettiği vurgulandı.

Brezilyalı kaleci Ederson ile beraber Akanji için de pazarlıklara başlayan sarı-kırmızılıların kısa süre içinde çifte imzayı hedeflediği ve görüşmelerin sıkı şekilde devam edeceği bildirildi.