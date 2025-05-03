Galatasaray'da Eren Elmalı sakatlık geçirdi

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Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray ile Sivasspor kozlarını paylaştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında ev sahibi Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

EREN ELMALI, DEVAM EDEMEDİ

Sarı-kırmızılılarda Eren Elmalı, Bekir Böke ile girdiği hava topu mücadelesinin ardından sakatlık yaşadı.

Bir süre kendisini deneyen ve oyuna devam eden milli futbolcu, daha sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Galatasaray'da sakatlanan Eren Elmalı yerine 25. dakikada Ismail Jakobs oyuna dahil oldu.

KONTROLLER YAPILACAK

Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Eren Elmalı'nın durumu ve bu maçta oynayıp oynamayacağı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.