Galatasaray'da Eyüpspor maçının hazırlıkları başladı

İHA
Galatasaray, Süper Lig’in 33. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde salonda ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
TAKIMLA ÇALIŞTILAR
Öte yandan Konyaspor ile oynanan Türkiye Kupası yarı final maçında tedbir amacıyla kadroya dahil edilmeyen Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Alvaro Morata takımla çalıştı.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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