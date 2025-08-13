Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında 15 Ağustos Cuma günü sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.
İDMANDAN NOTLAR
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma yaptı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde Fatih Karagümrük maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.