Galatasaray'da 'kadro sızdırılıyor' iddiası yine gündemde: Önlemler alınıyor

Galatasaray'da yıllardan beri zaman zaman dile getirilen konulardan biri de 'kadro sızdırılıyor' iddiası...

Daha önce de Fatih Terim döneminde dile getirilen iddia, bu kez de Göztepe maçının ardından Okan Buruk'un gündemindeydi.

Karşılaşma sonrası Buruk’tan konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

İLK 11 SIZIYOR İDDİASI

Buruk, ilk 11’inin maç öncesi basına sızmasından şikayetçi olan ve ağır sözler kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Galatasaray’a büyük bir hainlik yapılıyor. Haberciliğe saygı duyuyorum ama her hafta kadroyu vermek ve sızdırmak Galatasaray’a yapılan bir kötülük. Rakipler buna göre hazırlanıyor. Bizi içeride kim satıyorsa ortaya çıkarıp önlemimizi alacağız." dedi.

Buruk’un bu çıkışının ardından yönetim olaya el attı.

KEMERBURGAZ'DA OHAL İLAN EDİLDİ

Kemerburgaz’da OHAL ilan eden Başkan Dursun Özbek’in, kadroyu sızdıran kişi veya kişileri bulmak için kulüp içi soruşturma başlattığı belirtildi.

Gerekirse son antrenmanın tesisteki kameralardan izlenerek görevi olmadığı halde idmanı takip eden olup olmadığının tespit edilmesinin gündemde olduğu aktarıldı.

Okan Buruk’un da kendi ekibi dahil olmak üzere oyuncularını da sert şekilde uyardığı öğrenildi.