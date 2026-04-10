Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler belli oldu

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapacak hakem kadrosu resmen açıklandı. Listede ülkemizde görev yapan tek bir hakem dahi yer almadı...
2026 Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
A Milli Takımımız, ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda mücadele edecek.
Öte yandan FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda düdük çalacak hakemlerin listesini açıkladı.
TÜRKİYE'DEN TEK BİR İSİM BİLE YER ALMADI
Listede Türkiye'den herhangi bir isim yer almadı.
Organizasyonda 6 konfederasyon ve 50 ülkeden 52 orta hakem, 88 yardımcı hakem ve 30 video yardımcı hakem görev yapacak.
Dünya Kupası'nda düdük çalacak 52 orta hakem ve ülkeleri şöyle:
ABD: Ismail Elfath, Tori Penso
Almanya: Felix Zwayer
Arjantin: Yael Falcon Perez, Dario Herrera, Facundo Tello
Avustralya: Alireza Faghani
Birleşik Arap Emirlikleri: Omar Al Ali
Brezilya: Raphael Claus, Ramon Abatti, Wilton Sampaio
Cezayir: Mustapha Ghorbal
Çin: Ma Ning
Şili: Cristian Garay
El Salvador: Ivan Barton
Fas: Jalal Jayed
Fransa: François Letexier, Clement Turpin
Gabon: Pierre Atcho
Güney Afrika: Abongile Tom
Hollanda: Danny Makkelie
Honduras: Hector Said Martinez
İngiltere: Michael Oliver, Anthony Taylor
İspanya: Alejandro Hernandez
İsveç: Glenn Nyberg
İsviçre: Sandro Schaerer
İtalya: Maurizio Mariani
Jamaika: Oshane Nation
Japonya: Yusuke Araki
Kanada: Drew Fischer
Katar: Abdulrahman Al Jassim
Kolombiya: Andres Rojas
Kosta Rika: Juan Calderon
Meksika: Katia Garcia, Cesar Ramos
Mısır: Amin Mohamed
Moritanya: Dahane Beida
Norveç: Espen Eskas
Özbekistan: Ilgiz Tantashev
Paraguay: Juan Gabriel Benitez
Peru: Kevin Ortega
Polonya: Szymon Marciniak
Portekiz: Joao Pinheiro
Romanya: Istvan Kovacs
Somali: Omar Abdulkadir Artan
Slovenya: Slavko Vincic
Suudi Arabistan: Khalid Al Turais
Uruguay: Gustavo Tejera
Ürdün: Adham Makhadmeh
Venezuela: Jesus Valenzuela
Yeni Zelanda: Campbell-Kirk Kawana-Waugh