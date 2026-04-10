Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler belli oldu

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

A Milli Takımımız, ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda mücadele edecek.

Öte yandan FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda düdük çalacak hakemlerin listesini açıkladı.

TÜRKİYE'DEN TEK BİR İSİM BİLE YER ALMADI

Listede Türkiye'den herhangi bir isim yer almadı.

Organizasyonda 6 konfederasyon ve 50 ülkeden 52 orta hakem, 88 yardımcı hakem ve 30 video yardımcı hakem görev yapacak.

Dünya Kupası'nda düdük çalacak 52 orta hakem ve ülkeleri şöyle:

ABD: Ismail Elfath, Tori Penso

Almanya: Felix Zwayer

Arjantin: Yael Falcon Perez, Dario Herrera, Facundo Tello

Avustralya: Alireza Faghani

Birleşik Arap Emirlikleri: Omar Al Ali

Brezilya: Raphael Claus, Ramon Abatti, Wilton Sampaio

Cezayir: Mustapha Ghorbal

Çin: Ma Ning

Şili: Cristian Garay

El Salvador: Ivan Barton

Fas: Jalal Jayed

Fransa: François Letexier, Clement Turpin

Gabon: Pierre Atcho

Güney Afrika: Abongile Tom

Hollanda: Danny Makkelie

Honduras: Hector Said Martinez

İngiltere: Michael Oliver, Anthony Taylor

İspanya: Alejandro Hernandez

İsveç: Glenn Nyberg

İsviçre: Sandro Schaerer

İtalya: Maurizio Mariani

Jamaika: Oshane Nation

Japonya: Yusuke Araki

Kanada: Drew Fischer

Katar: Abdulrahman Al Jassim

Kolombiya: Andres Rojas

Kosta Rika: Juan Calderon

Meksika: Katia Garcia, Cesar Ramos

Mısır: Amin Mohamed

Moritanya: Dahane Beida

Norveç: Espen Eskas

Özbekistan: Ilgiz Tantashev

Paraguay: Juan Gabriel Benitez

Peru: Kevin Ortega

Polonya: Szymon Marciniak

Portekiz: Joao Pinheiro

Romanya: Istvan Kovacs

Somali: Omar Abdulkadir Artan

Slovenya: Slavko Vincic

Suudi Arabistan: Khalid Al Turais

Uruguay: Gustavo Tejera

Ürdün: Adham Makhadmeh

Venezuela: Jesus Valenzuela

Yeni Zelanda: Campbell-Kirk Kawana-Waugh