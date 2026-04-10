Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler belli oldu

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapacak hakem kadrosu resmen açıklandı. Listede ülkemizde görev yapan tek bir hakem dahi yer almadı...

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

A Milli Takımımız, ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda mücadele edecek.

Öte yandan FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda düdük çalacak hakemlerin listesini açıkladı.

TÜRKİYE'DEN TEK BİR İSİM BİLE YER ALMADI

Listede Türkiye'den herhangi bir isim yer almadı.

Organizasyonda 6 konfederasyon ve 50 ülkeden 52 orta hakem, 88 yardımcı hakem ve 30 video yardımcı hakem görev yapacak.

Dünya Kupası'nda düdük çalacak 52 orta hakem ve ülkeleri şöyle:

ABD: Ismail Elfath, Tori Penso

Almanya: Felix Zwayer

Arjantin: Yael Falcon Perez, Dario Herrera, Facundo Tello

Avustralya: Alireza Faghani

Birleşik Arap Emirlikleri: Omar Al Ali

Brezilya: Raphael Claus, Ramon Abatti, Wilton Sampaio

Cezayir: Mustapha Ghorbal

Çin: Ma Ning

Şili: Cristian Garay

El Salvador: Ivan Barton

Fas: Jalal Jayed

Fransa: François Letexier, Clement Turpin

Gabon: Pierre Atcho

Güney Afrika: Abongile Tom

Hollanda: Danny Makkelie

Honduras: Hector Said Martinez

İngiltere: Michael Oliver, Anthony Taylor

İspanya: Alejandro Hernandez

İsveç: Glenn Nyberg

İsviçre: Sandro Schaerer

İtalya: Maurizio Mariani

Jamaika: Oshane Nation

Japonya: Yusuke Araki

Kanada: Drew Fischer

Katar: Abdulrahman Al Jassim

Kolombiya: Andres Rojas

Kosta Rika: Juan Calderon

Meksika: Katia Garcia, Cesar Ramos

Mısır: Amin Mohamed

Moritanya: Dahane Beida

Norveç: Espen Eskas

Özbekistan: Ilgiz Tantashev

Paraguay: Juan Gabriel Benitez

Peru: Kevin Ortega

Polonya: Szymon Marciniak

Portekiz: Joao Pinheiro

Romanya: Istvan Kovacs

Somali: Omar Abdulkadir Artan

Slovenya: Slavko Vincic

Suudi Arabistan: Khalid Al Turais

Uruguay: Gustavo Tejera

Ürdün: Adham Makhadmeh

Venezuela: Jesus Valenzuela

Yeni Zelanda: Campbell-Kirk Kawana-Waugh

