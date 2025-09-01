Galatasaray'da kaleci transferi çıkmaza girdi: Arayış sürüyor

Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da, yapılacak transferler merak konusu oldu.

Orta saha rotasyonuna takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda bir diğer gündem maddesi ise kaleci transferi...

EDERSON, FENERBAHÇE İÇİN GELİYOR

Şampiyonlar Ligi listesini bildirmek için 1 günlük süresi bulunan Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası kaleyi devralacak imin kim olacağı belirsizliğini koruyordu.

Manchester City'den Ederson'u listesinde bulunduran sarı-kırmızılılar, Brezilyalı kalecinin Fenerbahçe ile anlaşması üzerine diğer adaylara yöneldi.

DONNARUMA, CITY YOLCUSU

PSG ile yollarını ayıracağı kesinleşen Gianluigi Donnarumma için nabız yoklayan Galatasaray Yönetimi, İtalyan kalecinin Manchester City ile anlaşması üzerine bu transferden de olumlu sonuç alamadı.

LAMMENS, MANU'YA DOĞRU

Royal Antwerp'ten Senne Lammens'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan ve Belçika kulübüyle anlaşan Galatasaray'a bu kez kötü haber kaleciden geldi.

Manchester United'ı bekleyen Lammens, sarı-kırmızılılardan beklediği maaş teklifini artırdı ve transferi zora soktu.

UĞURCAN ÇAKIR GÜNDEMDE

Yabancı kalecilerden beklediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılarda, Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır da gündeme geldi.

Galatasaray'ın yerli olması nedeniyle Çakır'ın hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde takıma avantaj sağlayacağını düşündüğü öne sürülürken, Trabzonspor'un 20 milyon euronun üstünde bir bedel istediği bilgisine ulaşıldı.

SON ÇARE ONANA

Devler Ligi'nde kalesini emanet edeceği isim için arayışlarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'a Andre Onana da önerildi.

Manchester United'ın mutlak bir kaleci transferi yapacağı öğrenilirken, Altay Bayındır'ı rotasyonda düşündüğü ve Onana'yı da takımdan göndermenin planlarını yaptığı aktarıldı.

Menajerler de Kamerunlu file bekçisini sarı-kırmızılıların kaleci ihtiyacının giderilmesi için yönetime önerdi. Galatasaray'ın ise Onana'yı son çare olarak düşündüğü ve başka bir isimle anlaşılamaması halinde deneyimli kalecinin transferine onay vereceği öğrenildi.

MARTINEZ'LE GÖRÜŞMELER SIKLAŞTI İDDİASI

Öte yandan Şampiyonlar Ligi kadrosunu yarın gece UEFA'ya bildirecek olan Galatasaray, tüm mesaisini kaleci transferine ayırırken son saatlerde Emiliano Martinez için girişimler sıklaştırıldı.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre; Galatasaray, Lammens'in Manchester United'la anlaşmasının ardından Emiliano Martinez transferi için Aston Villa ile görüşüyor.