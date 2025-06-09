Galatasaray'da kritik transfer zirvesi

Haber Merkezi

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanıp Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyon olan Galatasaray'da, yeni sezon öncesi kritik bir haftaya girildi.

Başkan Dursun Özbek ve ekibi, şampiyonluk sonrası yoğun geçen günlerin ardından bu hafta toplanarak yeni sezonun yol haritasını çizecek.

YENİ SEZONUN YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

Başkan Özbek, geçen hafta Ankara ziyaretinin ardından ailesiyle birlikte Antalya'da kısa bir tatil yapmıştı.

Öte yandan Teknik Direktör Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, hem dinlenmek hem de transfer görüşmeleri yapmak için İtalya'ya gitmişti.

YÖNETİM BİR ARAYA GELECEK

Bu hafta Başkan Özbek, Okan Buruk ve Sportif AŞ'nin yetkili isimlerinin transfer zirvesi için bir araya geleceği öğrenildi.

Toplantıda henüz karar vermeyen Victor Osimhen'in durumu masaya yatırılacak.

Ayrıca Fernando Muslera ve Dries Mertens'in ayrılığı sonrasında kaleci ve 10 numara pozisyonları için de net adımlar atılması bekleniyor.