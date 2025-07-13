Galatasaray'da Nicolo Zaniolo hırslı döndü

Şampiyon Galatasaray, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti.

Ümraniye Büyükşehir Stadı'nda yapılan maçta 2 sezondur farklı takımlara kiralanan Nicolo Zaniolo, hırslı görüntüsüyle dikkat çekti.

HIRSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

İtalyan yıldız bir de gol attı.

Sarı-kırmızılılarda ağları havalandıran diğer isimler Berkan Kutlu, kiralıktan dönen Derrick Köhn, Metehan Baltacı ve 16 yaşındaki santrfor Ada Yüzgeç oldu.

"YENİ TRANSFER"

Galatasaray'da Zaniolo'nun performansı sosyal medyada gündem oldu.

İtalyan yıldız için, "Yeni transfer." yorumları yapıldı.

Kariyeri boyunca istikrar yakalamakta güçlük çeken oyuncu için sarı-kırmızılılardaki bu dönemin büyük bir çıkış fırsatı olduğu öngörülüyor.