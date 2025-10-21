Galatasaray'da ödemeler yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'da bir kez daha kesenin ağzı açıldı...

Sarı-kırmızılı kulüpte geçen hafta cuma günü, oyunculara yüklü bir ödeme yapıldığı belirtildi.

Galatasaray'da futbolcuların bu sezonki maaş ve primlerimin zamanında ödenmesi için çok dikkatli davranıldığı bildirildi.

ŞAMPİYONLUK PRİMLERİ ÖDENMEYE BAŞLANDI

Diğer taraftan geçen sezon elde edilen şampiyonluk primlerinin de 6 taksit halinde futbolcuların hesaplarına yatırılacağı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı idarecilerin, şampiyonluk primlerinin taksitler halinde ödenmesi konusunda oyuncuları bilgilendirdiği kaydedildi.