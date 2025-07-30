Galatasaray'da Osimhen gelişmesi: İmza için yolda

Galatasaray, dünya çapında tanınan forvet Victor Osimhen’in transferinde kritik aşamaya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Napoli ile yürüttüğü yoğun pazarlıkların ardından büyük ölçüde anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELİYOR

İtalyan basınından Matteo Moretto'nun haberine göre; Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferini tamamlamak üzere bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Osimhen, sosyal medya hesabından ise dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Nijeryalı yıldız, uçağa binerken bir paylaşım yaptı.

Nijeryalı golcünün sağlık kontrolleri perşembe günü gerçekleştirilecek.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Galatasaray, 25 yaşındaki yıldız için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakamın 40 milyon eurosunun peşin, kalan 35 milyonunun ise 2026 yılı sonuna kadar ödenmesi planlanıyor.

Osimhen'in Galatasaray'dan yıllık 16 milyon euro kazanması bekleniyor.

İMZA LAZIO MAÇINA

Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta Lazio ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferini bu dev maç öncesinde taraftarına duyurmayı ve imzayı resmileştirmeyi hedefliyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı 41 resmi maçta terleten Victor Osimhen, takımına 37 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.