Galatasaray'da Osimhen, Yunus ve Barış büyüledi

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Süper Lig tarihinin 67. sezonu olan 2024-2025 döneminde şampiyonluğa ulaşan takım Galatasaray oldu.

25. zaferini yaşayarak rakipleriyle arasındaki şampiyonluk sayısını yükselten sarı-kırmızılılar, sezon başında kurduğu güçlü kadrosuyla başarıya gitti.

İyi bir hücum hattı oluşturan Galatasaray kadrosunu adeta yıldızlarla doldurdu.

İtalyan devi Napoli'den kadroya kiralık olarak katılan Victor Osimhen, sezon başında Leicester City'den ayrılarak Galatasaray'a dönen Yunus Akgün ve takımın yerli yıldızı Barış Alper Yılmaz bu sezon hücum bölgesinde Galatasaray'ın en büyük kozları oldu.

VICTOR OSIMHEN

Nijeryalı futbolcu Osimhen, kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da harikalar yarattı.

Süper Lig'de bu sezon 27'si ilk 11 olmak üzere 29 maça çıkan yıldız isim, 25 gol ve 5 asistle mücadele etti.

Osimhen, Galatasaray adına Süper Lig'de en fazla skor üreten isim oldu.

YUNUS AKGÜN

Bu sezonun çıkış yapan isimlerinden birisi olan Yunus Akgün, skorer kimliğiyle dikkat çekti.

Ligde 25'i ilk 11 olmak üzere 30 resmi maça çıkan milli futbolcu, 7 gol ve 10 asistlik katkı yaptı.

24 yaşındaki yetenekli oyuncu, gösterdiği performansla Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden oldu.

BARIŞ ALPER YILMAZ

Galatasaray'ı hücum yollarındaki bir diğer silahı ise Barış Alper Yılmaz oldu.

Birçok bölgede görev alabilen milli futbolcu, başarılı oyunuyla takdir topladı.

Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayı 29'u ilk 11 olmak üzere 32 kez terleten 24 yaşındaki oyuncu 12 gol ve 3 asist kaydetti.