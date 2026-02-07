Abone ol: Google News

Youssef En-Nesyri ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

Devre arasında Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan En-Nesyri, ilk maçına Al Nassr karşısında çıktı. Faslı futbolcu, şut çekemeden tamamladığı karşılaşmada mağlup oldu.

Yayınlama Tarihi: 07.02.2026 10:19
Devre arasında Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan En-Nesyri ilk maçına Al Nassr karşısında çıktı.

İlk yarının golsüz geçtiği maçta Al Nassr ikinci yarı galibiyete uzandı.

Al Nassr'ın gollerini 84. dakikada penaltıdan Mane ve 90+6. dakikada Angelo Gabriel attı.

90 DAKİKA OYNADI: İSTATİSTİKLERDE SIFIR ÇEKTİ

Al Nassr puanını 49 yaparken, Al Ittihad 34 puanda kaldı.

En Nesyri maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.

Faslı yıldızın maç istatistikleri ise şöyle:

Şut: 0 (İsabet: 0)

Ceza sahasında topla buluşma: 0

Topla buluşma (toplam): 26

Pas 6/9 isabet

Çalım: 1/4 başarılı

İkili mücadele: 4/13 kazanılan

