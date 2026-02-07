Youssef En-Nesyri ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

- Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer oldu ve ilk maçına Al Nassr karşısında çıktı.
- Maçı şut çekemeden tamamlayan En-Nesyri'nin takımı, Al Nassr'a 2-0 mağlup oldu.
- En-Nesyri, 90 dakika sahada kaldı ancak etkili olamadı.
Devre arasında Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan En-Nesyri ilk maçına Al Nassr karşısında çıktı.
İlk yarının golsüz geçtiği maçta Al Nassr ikinci yarı galibiyete uzandı.
Al Nassr'ın gollerini 84. dakikada penaltıdan Mane ve 90+6. dakikada Angelo Gabriel attı.
90 DAKİKA OYNADI: İSTATİSTİKLERDE SIFIR ÇEKTİ
Al Nassr puanını 49 yaparken, Al Ittihad 34 puanda kaldı.
En Nesyri maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.
Faslı yıldızın maç istatistikleri ise şöyle:
Şut: 0 (İsabet: 0)
Ceza sahasında topla buluşma: 0
Topla buluşma (toplam): 26
Pas 6/9 isabet
Çalım: 1/4 başarılı
İkili mücadele: 4/13 kazanılan