Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürdü

AA & Ensonhaber
Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
İDMANDAN NOTLAR
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 topa sahip olma çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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