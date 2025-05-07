Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürdü
AA & Ensonhaber

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

İDMANDAN NOTLAR

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 topa sahip olma çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Emre Çalışkan
Editor