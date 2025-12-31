Abone ol: Google News

Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi devam etti

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yayınlama Tarihi: 31.12.2025 15:12
  • Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam ediyor.
  • Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ve çeşitli pas çalışmaları içermekte.
  • Takım, 2 Ocak Cuma günü saat 17.00'de yeniden idman yapacak.

Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, üçe üç hücum organizasyonlarının ardından çift kale maçla sona erdi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Galatasaray Futbol Takımı, 2 Ocak Cuma günü saat 17.00'deki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

