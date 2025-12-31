Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi devam etti

- Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam ediyor.
- Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ve çeşitli pas çalışmaları içermekte.
- Takım, 2 Ocak Cuma günü saat 17.00'de yeniden idman yapacak.
Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, üçe üç hücum organizasyonlarının ardından çift kale maçla sona erdi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Galatasaray Futbol Takımı, 2 Ocak Cuma günü saat 17.00'deki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.