Galatasaray'da Victor Osimhen bu hafta imzayı atıyor

Galatasaray'da Victor Osimhen transferi için beklenen büyük hafta geldi.

Sarı-kırmızıların Nijeryalı golcünün transferinin bu hafta bitirmesi bekleniyor.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, salı veya çarşamba günü Victor Osimhen transferini noktalamak için İtalya'ya gidecek.

LAZIO MAÇINDA İMZA TÖRENİ PLANLAMASI

Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü sahasında Lazio ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, Lazio maçında Osimhen için imza planlıyor.

Kavukcu’nun Milona’ya giderek yıldız futbolcuyu özel uçakla İstanbul’a getireceği bildirildi.

Osimhen’le ilgili KAP açıklamasının da sağlık kontrollerinden sonra yapılacağı dile getirildi.

ÖDEME PLANI

Victor Osimhen için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazırlanan Galatasaray, bu rakamın 40 milyon eurosunu peşin, kalan 35 milyon eurosunu ise 2026 yılı bitmeden ödeyecek.

Yıldız futbolcunun Sarı-Kırmızılılardan yıllık 16 milyon euro maaş alması bekleniyor.