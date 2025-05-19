Galatasaray'da Victor Osimhen'e teklif yapıldığı açıklandı

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Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u yenen Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızıların şampiyonluğunda hiç kuşku yok ki attığı gollerle en büyük pay sahiplerinden biri Victor Osimhen oldu.

Nijeryalı golcünün geleceği ise merak konusu...

OSİMHEN'E TEKLİF YAPTIKLARINI SÖYLEDİ

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TV100'de açıklamalarda bulundu.

Kavukcu, Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili konuştu.

Osimhen'e teklif yaptıklarını söyleyen Kavukcu, Nijeryalı golcünün Türkiye'yi çok sevdiğini belirtti.

"HAYATIN DA GERÇEKLERİ VAR"

Kavukcu, "Osimhen'e 'Eğer kalmak istiyorsan bonservisini almaya ve ücretini vermeye hazırız' dedik. Türkiye'yi çok seviyor. Ancak hayatın da gerçekliği de var. Sezon sonuna kadar biraz netleşir durum. Kendi kafasında netleştirmesi lazım. Ben inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'Yİ TERCİH EDECEĞİNE İNANMIYORUM"

Öte yandan Kavukcu, Osimhen'in Fenerbahçe'ye transfer olmayacağını da söyledi.

Kavukcu, "Osimhen, farklı bir karakter. Fenerbahçe'yi tercih edeceğine çok inanmıyorum. Fenerbahçe'nin vereceği rakamları Galatasaray da veriyordur. Avrupa ve Suudi Arabistan'dan gelecek teklifleri beklediğini düşünüyorum. Onun üzerine bir pazarlık olacağını düşünüyorum. İnşallah sonunda biz başarılı oluruz. Bunun için mücadele ediyoruz." dedi.