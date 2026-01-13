Galatasaray'da Wilfried Singo belirsizliği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'da bonservisine 30 milyon euro verilen Wilfried Singo ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

Öyle ki Fildişi Sahilli oyuncu, sakatlığı nedeniyle en son 22 Kasım'da oynanan Gençlerbirliği maçında forma giymişti.

O tarihten bu yana forma giyemeyen Singo, süreç içerisinde önemli maçları kaçırdı.

SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Bu süre içerisinde 14 maç kaçıran Fildişili savunma oyuncusunun sahalara ne zaman geri döneceği ise netlik kazanmadı.

Çalışmalarını sürdüren 25 yaşındaki futbolcunun 21 Ocak'ta Atletico Madrid'e karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında da oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu.

Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan Singo, 1 asist yaptı.

DİKKAT ÇEKEN SAKATLIK DETAYI

Diğer yandan Singo'yla ilgili dikkat çeken bir sakatlık detayı daha ortaya çıktı.

Buna göre genç oyuncunun 3 yılda 96 maçta forma giyip, sakatlık nedeniyle yalnızca 9 maç kaçırdığı öğrenildi.

Singo, yalnızca bu sezonun ilk yarısında 14 maç kaçırdı.