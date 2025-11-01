Abone ol: Google News

Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi

Galatasaray'da Wilfried Singo, Trabzonspor maçı öncesi son antrenmanda takımla çalıştı. Fildişili futbolcunun durumuna maç saatinde karar verilecek.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 09:37
Süper Lig'in 11. haftası birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak.

Haftanın dikkat çeken mücadelesinde namağlup lider Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. 

DERBİYE YETİŞECEK Mİ?

Bu kapsamda Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray'da bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo, Trabzonspor maçı öncesi son antrenmanda takımla çalıştı.

MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK 

Singo'nun Trabzonspor maçının geniş kadrosunda yer alması bekleniyor.

Fildişili savunma oyuncusunun Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verilecek.

