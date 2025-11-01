Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi

- Galatasaray'da Wilfried Singo, Trabzonspor maçı öncesi son antrenmanda takımla çalıştı.
- Singo'nun geniş kadroda yer alması bekleniyor.
- Oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verilecek.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig'in 11. haftası birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak.
Haftanın dikkat çeken mücadelesinde namağlup lider Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
DERBİYE YETİŞECEK Mİ?
Bu kapsamda Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray'da bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo, Trabzonspor maçı öncesi son antrenmanda takımla çalıştı.
MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK
Singo'nun Trabzonspor maçının geniş kadrosunda yer alması bekleniyor.
Fildişili savunma oyuncusunun Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verilecek.