Haber Merkezi
Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde lider Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maç öncesinde ise sarı-kırmızılı takımın milli oyuncusu Yunus Akgün onurlandırıldı.
PLAKET VERİLDİ
Türkiye Kupası yarı finalindeki Konyaspor maçıyla Galatasaray formasıyla 100. resmi maçına çıkan Yunus Akgün'e, Sivasspor müsabakası öncesinde plaket verildi.
Akgün'e, plaket ve üzerinde 100 yazılı formayı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek takdim etti.
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