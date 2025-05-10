Galatasaray'dan art arda 7. galibiyet

İHA

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 2-0 skorla galip ayrıldı ve yenilmezliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, Trabzon karşılaşmasıyla resmi maçlardaki galibiyet serisini de 7'ye çıkardı.

SERİ 7 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor ve Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ve Konyaspor'u mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, ligde gelecek hafta evinde Kayserispor ile oynayacak.