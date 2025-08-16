Galatasaray'dan Ederson için resmi teklif

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek 2'de 2 yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Sarı-kırmızılılar, Leroy Sane ve Victor Osimhen transferlerini tamamlarken kaleci ve stoper takviyesi de planlanıyor.

Galatasaray, Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için resmi teklifini yaptı.

10 MİLYON EUROLUK TEKLİF YAPILDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu için yaklaşık 10 milyon euro değerinde bir öneri sundu.

Ancak İngiliz ekibi, oyuncu için daha yüksek bir bonservis talep ediyor.

City cephesi henüz teklife olumlu yanıt vermezken, pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Manchester City, olası Ederson ayrılığına karşılık kalede takviye planlarını da sürdürüyor.

Paris Saint-Germain'in İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma, İngiliz devine yeşil ışık yaktı.

Donnarumma ile kişisel şartlarda herhangi bir sorun bulunmadığı belirtiliyor.

GUARDIOLA NE DEMİŞTİ?

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, bugün oynanacak Wolverhampton maçı öncesinde Ederson'un transfer durumunu değerlendirdi.

Guardiola konuyla ilgili, "Ederson gelip bana ayrılmak istediğini ya da teklifler olduğunu söylemedi. Buradaki tüm oyuncular bizim oyuncularımız ve onları istiyorum. Transfer dönemi kapanmadan önce ne olacağını kimse bilmiyor." açıklamasında bulunmuştu.

Brezilyalı kalecinin şu anda ilk tercihi olduğunu belirten Guardiola, "Yeni sezonda 1 numaranız kim?" sorusuna, "Şu anda Ederson" yanıtını verdi.

Guardiola, Ederson'un Wolverhampton karşısında oynayıp oynamayacağıyla ilgili soruyu ise, "Eğer hazır olursa oynayabilir." şeklinde yanıtladı.