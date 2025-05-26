Galatasaray'dan kutlamalar sırasında Jose Mourinho'ya gönderme!

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Üst üste 3'üncü şampiyonluğu elde eden ve 25'inci şampiyonluğuyla armasına 5'inci yıldızı takan Galatasaray, Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen 'Galatasaray Champions Fest' etkinliği ile kupa sevinci yaşadı.

Katılımın ücretiz olduğu kutlamalar iki güne yayılırken, deplasmanda oynanan Göztepe maçı dev ekrandan canlı olarak yayınlandı ve binlerce taraftar izledi.

Dün gece yapılan organizasyonla Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırırken, birçok sanatçı da Yenikapı’da konser verdi. Sarı-kırmızılı futbolcular da kendi seçtikleri şarkılarla podyuma çıktı.

MOURINHO'YA GÖNDERME

Kutlamalar sırasında ise Galatasaray Kulübü'nden çarpıcı bir gönderme geldi.

Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili bir gönderi yayınladı.

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda, Okan Buruk'un kutlamalar esnasındaki fotoğrafına "The Winner One!" (Kazanan biri) notu düşüldü.

Sarı-kırmızılılar, bu paylaşımla "The Special One" (Özel biri) lakabı bulunan Mourinho'ya gönderme yaptı.

Galatasaray'ın yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada kısa süre içerisinde taraftarlarca büyük beğeni topladı.