Galatasaray'dan Lazio'ya yıldız yanıtı

İtalya Serie A takımlarından Lazio, yeni sezon öncesi İstanbul'da Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapacak.

Lazio, bu maçlar için bir paylaşım yaptı.

İtalyan ekibi, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları için yaptığı paylaşımda iki takımın da 5 yıldızlı logosunu kullandı

GALATASARAY'DAN CEVAP

Galatasaray, Lazio'nun bu paylaşımına yanıt verdi.

Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibinin gönderisini alıntıladı ve, "Logoların doğru kullanımını fotoğrafta bulabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Galatasaray'ın logosu 5, Fenerbahçe'nin logosu ise 3 yıldızlı olarak kullanıldı.

Lazio, hazırlık maçlarında önce 30 Temmuz'da Fenerbahçe ile karşılaşacak ardından 2 Ağustos'ta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.