Galatasaray'dan ligde art arda 3. galibiyet

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0’lık skorla yenerek ligdeki galibiyetlerine devam etti.

Son olarak Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray daha sonra sırasıyla Samsunspor’u 3-2, Antalyaspor’u 4-1 ve Kasımpaşa’yı 3-0 skorla yenerek üst üste 3. galibiyetine imza attı.

İLK 7 HAFTADA PUAN KAYBI YAŞANMADI

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de bu sezon ilk 7 haftada da puan kaybı yaşamamıştı.