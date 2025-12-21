Abone ol: Google News

Galatasaray'dan ligde art arda 3. galibiyet

Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla Süper Lig’de üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 22:34
  • Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.
  • Sarı-kırmızılılar, daha önce Samsunspor'u 3-2, Antalyaspor'u 4-1 yendi.
  • Galatasaray, bu sezon ilk 7 haftada da puan kaybetmedi.

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0’lık skorla yenerek ligdeki galibiyetlerine devam etti.

Son olarak Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray daha sonra sırasıyla Samsunspor’u 3-2, Antalyaspor’u 4-1 ve Kasımpaşa’yı 3-0 skorla yenerek üst üste 3. galibiyetine imza attı.

İLK 7 HAFTADA PUAN KAYBI YAŞANMADI

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de bu sezon ilk 7 haftada da puan kaybı yaşamamıştı.

