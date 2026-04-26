Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçe'ye olay göndermeler

Süper Lig’in 31’inci haftasında Galatasaray sahasında derbi maçta Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 40’ıncı dakikada Osimhen, 67’nci dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83’üncü dakikada Torreira kaydetti.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 74’e yükseltirken, Fenerbahçe 67 puanda kaldı.
"FENERBAHÇE TARAFTARLARI BOŞA GİDEN BİR BAŞKA SEZONU KUTLUYOR"
Galatasaray'dan maç sonu ezeli rakibine gönderme geldi.
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray'ın ikinci golünden kısa bir süre sonra deplasman tribününde meşale yaktı.
Sarı-kırmızılı kulübün İngilizce X hesabından o görüntüler paylaşılarak, "Fenerbahçe taraftarları boşa giden bir başka sezonu kutluyor." ifadeleri kullandı.
"COĞRAFYANIN TEK BÜYÜĞÜ"
Ayrıca Galatasaray'ın X hesabından maç sırasında "Oley! Oley" mesajı, maç sonu ise "Coğrafyanın tek büyüğü lider Galatasaray" paylaşımları yapıldı.
MAÇ SONU ŞARKILAR ÇALINDI
Statta Mustafa Sandal'ın şarkısı çalınarak, "Fener ağlama" tezahüratları yapıldı.
Ayrıca stat ekranına ağlayan kuşlar görseli yansıtıldı.
Ayrıca Galatasaray'ın derbi galibiyeti sonrası statta Emrah'ın "Boynu Bükükler" şarkısı çaldı.