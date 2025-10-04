Galatasaray'dan maç sonu tepki: Kol kola kardeşler

Süper Lig'in 8’inci haftasındaki derbi maçta Galatasaray evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlıların golünü 12’nci dakikada Tammy Abraham atarken Galatasaray’ın tek golü 55’inci dakikada İlkay Gündoğan’dan geldi.

Sarı-kırmızılı takımda 35’inci dakikada Davinson kırmızı kart gördü.

YASİN KOL'A TEPKİ

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından resmi X hesabından Yasin Kol'a tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılılar, Arda Kardeşler'in Trabzonspor maçında yaptığı hatayı, Yasin Kol'un devam ettirdiği pozisyonla birleştirip paylaştı.

Yapılan bu paylaşıma ise "Kol Kola Kardeşler" notu düşüldü.

NELER OLMUŞTU?

Trabzonpor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçta Arda Kardeşler, bordo-mavililerin hızlı hücuma başladığı sırada düdük çalmış ve oyunu durdurmuştu.

Bu karar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu, Arda Kardeşler'e canlı yayında çok ciddi şekilde tepki gösterdi.

Sonrasında Profesyonel Disiplin Kurulu, Arda Kardeşler'e 15 gün ceza verdi.