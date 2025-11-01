Abone ol: Google News

Galatasaray'dan Okan Buruk'a 100. galibiyet plaketi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a, sarı-kırmızılılarla 100. galibiyetine ulaşmasından dolayı plaket takdim etti.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 20:33
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'a 100. galibiyeti için plaket sundu.
  • Tören, Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesinde yapıldı.
  • Taraftarlar, Buruk'a tezahürat ve alkışlarla destek verdi.

Süper Lig’in 11. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan Galatasaray - Trabzonspor müsabakası öncesinde geçtiğimiz haftaki Göztepe mücadelesiyle sarı-kırmızılılarda 120. resmi maçında 100. galibiyetini elde eden Teknik Direktör Buruk'a plaket verildi.

Buruk'a plaketi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek takdim ederken aynı zamanda üzerinde 100 yazılı forma hediye etti.

DESTEK VERİLDİ

Daha sonra Galatasaray taraftarları, yaptıkları tezahüratlar ve alkışlarla Okan Buruk'a destek verdi.

