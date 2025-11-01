Galatasaray'dan Okan Buruk'a 100. galibiyet plaketi!

- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'a 100. galibiyeti için plaket sundu.
- Tören, Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesinde yapıldı.
- Taraftarlar, Buruk'a tezahürat ve alkışlarla destek verdi.
Süper Lig’in 11. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan Galatasaray - Trabzonspor müsabakası öncesinde geçtiğimiz haftaki Göztepe mücadelesiyle sarı-kırmızılılarda 120. resmi maçında 100. galibiyetini elde eden Teknik Direktör Buruk'a plaket verildi.
Buruk'a plaketi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek takdim ederken aynı zamanda üzerinde 100 yazılı forma hediye etti.
DESTEK VERİLDİ
Daha sonra Galatasaray taraftarları, yaptıkları tezahüratlar ve alkışlarla Okan Buruk'a destek verdi.