Galatasaray'dan Tete davası hakkında açıklama

Galatasaray ile Shakhtar Donetsk ve futbolcu Tete arasında FIFA'da başlayan ve daha sonra CAS'a taşınan hukuki anlaşmazlık, CAS'taki duruşmada uzlaşma ile sona erdi.

Galatasaray'ın dava sonucunda ödeyeceği tutar 1 milyon euro ile sınırlandırıldı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılıların konuya dair KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş., Shakhtar Donetsk, ve Mateus Cardoso Lemos Martins arasında FIFA Football Tribunal nezdinde görülen ve karara bağlanan FPSD-11840 referans numaralı dosyaya ilişkin olarak, CAS nezdinde 2024/A/10817-10818-10819 dosya numarası ile devam etmekte olan ihtilaf, CAS nezdinde görülen 22.07.2025 tarihli duruşmada uzlaşma ile sona ermiştir. Varılan uzlaşma neticesinde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin sorumluluğu 1.000.000,00-Euro (Bir Milyon euro) ile sınırlıdır.

NELER OLMUŞTU?

Galatasaray ile Shakhtar Donetsk arasındaki hukuki süreç, Brezilyalı futbolcu Tete'nin transferiyle başladı.

Tete, FIFA’nın Rusya-Ukrayna savaşına bağlı olarak yabancı oyunculara tanıdığı geçici fesih hakkını kullanarak, Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Bu karar sonrası Galatasaray, oyuncuyu 2023 Temmuz'unda bonservissiz kadrosuna kattı.

Ancak Shakhtar Donetsk, bu fesih işleminin haksız olduğunu öne sürerek hem Tete hem de Galatasaray hakkında FIFA'ya şikayette bulundu.

Ukrayna temsilcisi, oyuncunun sözleşmesinin 2023 sonuna kadar geçerli olduğunu savundu.

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Shakhtar'ın başvurusunu kısmen kabul etti ve Galatasaray ile Tete'nin toplam 2 milyon 389 bin 776 euro tazminat ödemesine hükmetti.

Galatasaray, bu karara itiraz ederek dosyayı CAS'a taşıdı ve transferin FIFA’nın belirlediği kurallar çerçevesinde gerçekleştiğini savundu.

Bugün görülen CAS duruşmasında taraflar uzlaşmaya vardı ve süreç resmen sona erdi.