Galatasaray'dan UEFA'ya şikayet

- Galatasaray, Union Saint Gilloise maçının hakemi Jose Sanchez'i UEFA'ya şikayet etti.
- Maçta verilen ve verilmeyen kararlar tepki topladı.
- Galatasaray, tartışmalı kararlar nedeniyle bu girişimi yaptı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında karşılaştığı Union SG'ye 1-0 mağlup olmuştu.
Maçın İspanyol hakemi Jose Sanchez, verdiği ve vermediği kararlarla büyük tepki toplamıştı.
Galatasaray'dan, Fenerbahçe derbisine saatler kala Şampiyonlar Ligi hakemi için açıklama geldi.
UEFA'YA ŞİKAYET EDİLDİ
Sarı-kırmızılılar tartışmalı kararlara imza atan hakemin UEFA'ya şikayet edildiğini duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, Union Saint Gilloise ile oynadığımız maçın hakemi olan Jose Sanchez ile ilgili UEFA’ya şikayette bulundu."