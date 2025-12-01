Abone ol: Google News

Galatasaray'dan UEFA'ya şikayet

Galatasaray, Union Saint Gilloise ile oynanan maçın hakemi olan Jose Sanchez ile ilgili UEFA'ya şikayette bulundu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 17:39
Galatasaray'dan UEFA'ya şikayet
  • Galatasaray, Union Saint Gilloise maçının hakemi Jose Sanchez'i UEFA'ya şikayet etti.
  • Maçta verilen ve verilmeyen kararlar tepki topladı.
  • Galatasaray, tartışmalı kararlar nedeniyle bu girişimi yaptı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında karşılaştığı Union SG'ye 1-0 mağlup olmuştu.

Maçın İspanyol hakemi Jose Sanchez, verdiği ve vermediği kararlarla büyük tepki toplamıştı.

Galatasaray'dan, Fenerbahçe derbisine saatler kala Şampiyonlar Ligi hakemi için açıklama geldi.

UEFA'YA ŞİKAYET EDİLDİ 

Sarı-kırmızılılar tartışmalı kararlara imza atan hakemin UEFA'ya şikayet edildiğini duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Union Saint Gilloise ile oynadığımız maçın hakemi olan Jose Sanchez ile ilgili UEFA’ya şikayette bulundu."

Eshspor Haberleri