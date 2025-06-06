Galatasaray'dan Victor Osimhen ve Leroy Sane'ye çifte teklif

Haber Merkezi

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katmak için harekete geçti.

Osimhen'i bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için bastırıyor. Al-Hilal'in de Osimhen'den vazgeçmesiyle Galatasaray'ın transfere bir adım daha yaklaştığı konuşuluyor.

HEM OSİMHEN HEM SANE...

Sane için de temasları olan Galatasaray'ın transfer süreçleriyle ilgili yeni bir gelişme aktarıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray, Victor Osimhen ve Leroy Sane'ye sözleşme örneklerini yolladı.

SÖZLEŞME TEKLİFLERİ YOLLANDI

Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Haberde ayrıca Osimhen'in, Al-Hilal'in teklifini henüz kabul etmediği de belirtildi.

Foot Mercato, Al-Hilal'in yıllık 35 milyon euroluk teklifine Osimhen'in iyileştirme istemesi sonrası Suudi ekibinin transferden çekildiğini iddia etmişti.