Galatasaray'de Wilfried Singo sakatlandı!

Süper Lig'in 8. haftası dev bir müsabakaya sahne oldu.

Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş kritik mücadelede kozlarını paylaştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi takım Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

SINGO, SAKATLIK GEÇİRDİ

Sarı-kırmızılı takımda bonservisine 30 milyon euro verilen Wilfried Singo, Beşiktaş derbisinin 20. dakikasında sakatlandı.

Arka adalesinden sakatlanan Singo, sağlık ekibiyle görüştükten sonra kendisini bir müddet daha denedi. Singo, 24. dakikada oyuna devam edemeyeceğini kenara iletti.

Fildişili oyuncunun yerine Roland Sallai, 26. dakikada oyuna dahil oldu.